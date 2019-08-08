Прямой эфир
Сюжет:

Президент Киргизии перевел Атамбаева в статус обвиняемого

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о переводе бывшего лидера республики Алмазбека Атамбаева в статус обвиняемого. Об этом он заявил в четверг, 8 августа, во время внеочередной сессии парламента в Бишкеке.

Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии
Россия видит лишь мирное решение конфликта по задержанию экс-президента республики

Глава государства напомнил, что до сегодняшнего дня Атамбаев был в ранге свидетеля по ряду уголовных дел, возбужденных, в частности, по признакам коррупционных преступлений.

«Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении», — цитирует ТАСС Жээнбекова.

Как сообщает в четверг киргизское агентство K-News, силовики предприняли очередную попытку штурма дома экс-президента Кыргызстана. Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против сторонников Атамбаева, которые оказывают сопротивление представителям власти.

Вечером 7 августа силовики начали штурм резиденции бывшего главы республики в селе Кой-Таш с целью задержания Атамбаева. На защиту экс-президента вышли сотни его сторонников, которые оказали сопротивление правоохранителям. В результате противостояния один спецназовец погиб, еще 52 человек получили ранения и травмы, включая журналиста и сотрудников правоохранительных органов. Несколько силовиков были взяты в плен, на следующий день их отпустили.

После столкновений сторонники Атамбаева опубликовали видео с одним из заложников, а сам бывший президент выступил с обращением, в котором назвал попытку захвата его дома беспределом и призвал силовиков «не идти против своего народа». Позднее он также заявил, что стрельбу во время спецоперации вел он, а у его сторонников якобы не было никакого оружия, «даже рогатки». При этом Атамбаев подчеркнул, что старался не стрелять по людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав Киргизии рассказал о состоянии плененных Атамбаевым спецназовцев
Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом попрании конституции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017