Президент Киргизии перевел Атамбаева в статус обвиняемого

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о переводе бывшего лидера республики Алмазбека Атамбаева в статус обвиняемого. Об этом он заявил в четверг, 8 августа, во время внеочередной сессии парламента в Бишкеке.

Глава государства напомнил, что до сегодняшнего дня Атамбаев был в ранге свидетеля по ряду уголовных дел, возбужденных, в частности, по признакам коррупционных преступлений.

«Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении», — цитирует ТАСС Жээнбекова.

Как сообщает в четверг киргизское агентство K-News, силовики предприняли очередную попытку штурма дома экс-президента Кыргызстана. Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против сторонников Атамбаева, которые оказывают сопротивление представителям власти.

Вечером 7 августа силовики начали штурм резиденции бывшего главы республики в селе Кой-Таш с целью задержания Атамбаева. На защиту экс-президента вышли сотни его сторонников, которые оказали сопротивление правоохранителям. В результате противостояния один спецназовец погиб, еще 52 человек получили ранения и травмы, включая журналиста и сотрудников правоохранительных органов. Несколько силовиков были взяты в плен, на следующий день их отпустили.

После столкновений сторонники Атамбаева опубликовали видео с одним из заложников, а сам бывший президент выступил с обращением, в котором назвал попытку захвата его дома беспределом и призвал силовиков «не идти против своего народа». Позднее он также заявил, что стрельбу во время спецоперации вел он, а у его сторонников якобы не было никакого оружия, «даже рогатки». При этом Атамбаев подчеркнул, что старался не стрелять по людям.