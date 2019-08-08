На территории резиденции Атамбаева начался пожар

На территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области начался пожар. Об этом ТАСС сообщили в штабе бывшего главы государства 8 августа.

Представитель штаба заявил, что огонь вспыхнул сразу в нескольких местах, но что именно загорелось, не уточняется. Резиденция находится в 20 км от Бишкека и занимает площадь более 3 га.

«Ранее спецназ предпринял еще одну попытку штурма дома Атамбаева, были слышны стрельба и взрывы светошумовых гранат», — добавил он.

Сторонники Атамбаева продолжают оказывать сопротивление милиционерам, атакующим владения бывшего президента. Все дороги, ведущие к Кой-Ташу, заблокированы сотрудниками силовых структур, в районе села отключены интернет и сотовая связь.

Ранее в этот же день стало известно, что парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение в связи со спецоперацией по задержанию экс-главы государства.

7 августа правоохранители предприняли первую попытку штурма дома Атамбаева в пригороде Бишкека, но сторонники экс-президента отбили атаку. Несколько силовиков были взяты в заложники. По данным минздрава республики, при задержании правоохранителей били «с особой жестокостью», многим понадобилась медицинская помощь.

По утверждению Атамбаева, у его сторонников не было «даже рогатки», а ему самому пришлось отстреливаться, но он якобы старался не попадать по людям. Позднее шестерых пленных передали властям.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве.

Ранее в этот день президент страны Сооронбай Жээнбеков созвал совещание Совета безопасности, на котором обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции и других законов страны.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила его в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.