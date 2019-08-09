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Атамбаева арестовали до 26 августа

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева арестовали до 26 августа, об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев, пишет ТАСС.

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«В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности, суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа», — сообщил Слесарев.

Атамбаев сдался правоохранителям 8 августа после штурма его резиденции. При этом его сторонники предпринимали попытки прорваться в Бишкек с южной стороны города.

Экс-президента пытались задержать еще 7 августа. Однако сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление и не дали его задержать, при этом несколько силовиков были взяты в заложники. В свою очередь Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.

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