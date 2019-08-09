Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева арестовали до 26 августа, об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев, пишет ТАСС.

«В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности, суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа», — сообщил Слесарев.

Атамбаев сдался правоохранителям 8 августа после штурма его резиденции. При этом его сторонники предпринимали попытки прорваться в Бишкек с южной стороны города.

Экс-президента пытались задержать еще 7 августа. Однако сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление и не дали его задержать, при этом несколько силовиков были взяты в заложники. В свою очередь Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.