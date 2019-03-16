Эрдоган рассказал о визитах новозеландского террориста в Турцию

Обвиняемый в нападении на мечеть в Новой Зеландии австралиец Брентон Таррант посещал Турцию два раза до совершения теракта. Об этом в субботу, 16 марта, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

«Исполнитель теракта в Новой Зеландии два раза посещал Турцию. В первый раз он пробыл здесь три дня, а во второй — 40 суток. Проводится расследование, чтобы установить его связи в Турции», — приводит его слова агентство «Анадолу».

Эрдоган добавил, что террористы даже в Новой Зеландии не смогли смириться с «единством турецкого народа». «Они даже исписали свое оружие именами участников крестовых походов и Венской битвы. Как может преступник, проживающий на другом конце света, питать такую ненависть к мусульманам и туркам?» — заключил президент.

Ранее 16 марта сообщалось, что власти Новой Зеландии пересмотрят закон о владении оружием после теракта в мечетях.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще более 40 госпитализированы с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом.