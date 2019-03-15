Новозеландский фонд собрал более $260 тыс. для пострадавших в теракте

Более $260 тыс. было собрано фондом Givealittle в помощь жертвам теракта и членам их семей. Об этом сообщается 15 марта на сайте организации, сбор средств продолжается.

«Десятки семей лишились близких, и еще больше людей были ранены в сегодняшней ужасной стрельбе. Они заслуживают поддержки и помощи!» — говорится на сайте фонда.

На данный момент деньги пожертвовали более 6 тыс. человек.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.