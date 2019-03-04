Прямой эфир

Спецпредставитель США по КНДР посетит Москву 4-5 марта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецпредставитель США по Северной Корее Марк Ламберт посетит в понедельник-вторник Москву, где обсудит вопрос денуклеаризации КНДР. Об этом сообщили в понедельник, 4 марта, в американском посольстве в РФ.

Торги остановились: почему Ким не убедил Трампа подписать соглашение
Лидер США отказался от уступок КНДР, но готов продолжить переговоры

В диппредставительстве отметили, что Ламберт встретится с российскими официальными лицами «для дальнейших усилий по достижению окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи», передает «Интерфакс».

27 и 28 февраля в Ханое прошел второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вашингтон пока не уведомил Кремль об итогах саммита США–КНДР
Трамп обвинил КНДР в отказе от полной денуклеаризации

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017