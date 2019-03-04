Спецпредставитель США по КНДР посетит Москву 4-5 марта

Спецпредставитель США по Северной Корее Марк Ламберт посетит в понедельник-вторник Москву, где обсудит вопрос денуклеаризации КНДР. Об этом сообщили в понедельник, 4 марта, в американском посольстве в РФ.

В диппредставительстве отметили, что Ламберт встретится с российскими официальными лицами «для дальнейших усилий по достижению окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи», передает «Интерфакс».

27 и 28 февраля в Ханое прошел второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.