Вашингтон пока не уведомил Кремль об итогах саммита США–КНДР

Вашингтон к настоящему времени не проинформировал Москву об итогах саммита во вьетнамском Ханое с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне он отметил, что в Ханое не был прерван переговорный процесс, что позитивно. Но в ходе саммита стороны не вышли на договоренности.

27–28 февраля во вьетнамском Ханое прошел второй саммит лидеров США и КНДР. 28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время.

В Белом доме сообщили, что лидерам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

Ранее 1 марта глава Дональд Трамп заявил, что в ходе саммита настаивал на полном ядерном разоружении Северной Кореи, а Ким Чен Ын был готов лишь на частичную денуклеаризацию своей страны.