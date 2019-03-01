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Трамп обвинил КНДР в отказе от полной денуклеаризации

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Фото: REUTERS/Andrew Harnik
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Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе саммита США–КНДР настаивал на полном ядерном разоружении Северной Кореи, а Ким Чен Ын был готов на частичную денуклеаризацию своей страны. Об этом американский лидер заявил в пятницу, 1 марта, в эфире FoxNews.

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Трамп признался, что «хотел все», в то время как власти КНДР «хотели денуклеаризации определенных мест». «И там санкции, и я не хотел уступать в вопросе санкций, пока у нас не будет настоящей программы», — подчеркнул президент, добавив, что представители КНДР не были готовы к этому.

«Может, кто-то скажет, что это хорошее начало, но я просто чувствовал, что это неправильно», — подчеркнул он.

27–28 февраля во вьетнамском Ханое прошел второй саммит лидеров США и КНДР. 28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

После этого пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп ставит безопасность американцев выше политики, а потому отказался делать ошибки вроде плохой сделки в отношении Ирана, КНДР или любой другой страны.

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