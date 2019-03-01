В Белом доме объяснили отсутствие сделки между Трампом и Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп не стал заключать плохую сделку на саммите с КНДР, решив не повторять ошибку 44-го американского президента Барака Обамы при заключении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

President Obama refused to walk away from a bad deal with Iran. President @realDonaldTrump refuses to make the same mistake with Iran, North Korea, or anybody else. President Trump will always put the safety of the American people above politics. — Sarah Sanders (@PressSec) March 1, 2019

На своей странице в социальной сети Twitter она написала, что Трамп ставит безопасность американцев выше политики, а потому отказался делать ошибки вроде плохой сделки в отношении Ирана, КНДР или любой другой страны, пишет ТАСС.

28 февраля стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп в ходе встречи во вьетнамском Ханое договорились о продолжении двусторонних отношений.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.