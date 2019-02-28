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В Кремле оценили результаты переговоров Трампа и Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты досрочно завершившихся переговоров американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Также был отменен их совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время.

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«Из официальных заявлений мы видим и понимаем, что переговорный процесс не прерван, что, безусловно, позитивно. Но в то же время выйти на ощутимые договоренности не удалось», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что данную информацию еще предстоит анализировать и разбираться в причинах произошедшего.

«Пока создается впечатление, что по-прежнему не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг другу и проявления гибкости. Завышенные запросные позиции могут приводить к тому, что создаются проблемные моменты в переговорном процессе», — добавил Песков.

Также представителя Кремля попросили прокомментировать слова Трампа о том, что Россия оказала большую помощь для саммита. Песков отметил, что страна оказала помощь, «которую могла». При этом отказался подробнее отвечать на этот вопрос. По его словам, возможная встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном остается на повестке дня.

«Пока точных договоренностей нет. Мы продолжим процесс согласования», — заключил он.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако стороны намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

За день до этого, в первый день саммита, Трамп и Ким Чен Ын также провели встречу «один на один». Они общались 40 минут наедине, а после продолжили переговоры за ужином. В этот же день Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом и «великим лидером».

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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