Прямой эфир

Ким Чен Ын и Трамп договорились о новой встрече

0
Фото: REUTERS/North Korea's Korean Central News Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп в ходе встречи во вьетнамском Ханое договорились о продолжении двусторонних отношений. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейские СМИ.

Торги остановились: почему Ким не убедил Трампа подписать соглашение
Лидер США отказался от уступок КНДР, но готов продолжить переговоры

Оба лидера назвали второй саммит хорошим шансом, который позволил углубить взаимное доверие между странами и улучшить двусторонние отношения. Они пообещали провести новую встречу, чтобы продолжить продуктивную дискуссию.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В первый день лидеры провели встречу «один на один» и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако стороны намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года.По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД КНДР назвали отказ США от предложенных условий «упущенной возможностью»
Эксперт назвал недоработкой дипломатии США итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017