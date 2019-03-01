Ким Чен Ын и Трамп договорились о новой встрече

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп в ходе встречи во вьетнамском Ханое договорились о продолжении двусторонних отношений. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейские СМИ.

Оба лидера назвали второй саммит хорошим шансом, который позволил углубить взаимное доверие между странами и улучшить двусторонние отношения. Они пообещали провести новую встречу, чтобы продолжить продуктивную дискуссию.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В первый день лидеры провели встречу «один на один» и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако стороны намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года.По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.