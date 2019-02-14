В Новосибирске задержан зампредседателя СО РАН Благодырь

Заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь задержан в Новосибирске и отправлен на Дальний Восток. Об это сообщил источник в руководстве СО РАН.

Как пишет «РИА Новости», правоохранительные органы отказались комментировать ситуацию. 48-летний Благодырь отвечал за управление имуществом. Ранее он работал заместителем министра России по развитию дальнего Востока.

30 января во время заседания Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Позднее он был арестован и помещен в СИЗО. Генпрокурор Юрий Чайка зачитал ему протокол о снятии с него неприкосновенности.

По данным следствия, Рауф Арашуков причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. В общей сложности Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора — Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям газа компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.