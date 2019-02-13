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Арестованы 18 членов сбывавшей «синтетику» в регионах РФ наркобанды

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Полицейские и сотрудники ФСБ задержали 18 членов наркогруппировки, которая ежедневно сбывала более 1 тыс. доз синтетических наркотиков в четырех российских регионах. О подробностях операции 13 февраля рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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«Пресечена деятельность международной группы, участники которой обвиняются в организации лаборатории по производству синтетических наркотических средств, а также попытку сбыта их через интернет-магазин», — пояснила представитель министерства. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

Волк отметила, что в операции принимали участие сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков новосибирского главка МВД, а также сотрудники УФСБ России по региону и отряд специального назначения «Гром».

Как пояснила официальный представитель МВД, оперативникам удалось установить возможный круг лиц, имеющих доступ к администрированию сайта, через который злоумышленники распространяли запрещенные вещества. Кроме того, правоохранители смогли установить личности «закладчиков» и других сообщников.

Согласно полученной информации, нелегальная торговля приносила наркогруппировке ежемесячный доход свыше 25 млн рублей. Злоумышленники вели свою деятельность на территориях Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края, а также одной из республик ближнего зарубежья.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). В ходе обыска у злоумышленников изъяли 15 кг «синтетики», а также оборудование для производства запрещенных веществ. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

11 февраля сотрудники полиции задержали артиста балета Большого театра, который, по предварительным данным, является подданным Великобритании. У мужчины нашли пакетик с наркотиками.

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