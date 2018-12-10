Чижов заявил о попытке США использовать инцидент в Керченском проливе для санкций против РФ

Соединенные Штаты намеревались использовать инцидент в Керченском проливе, чтобы усилить санкции против России, однако попытка не удалась, заявил в понедельник, 10 декабря, постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире «Россия 24».

«Не секрет, что американцы и сейчас в нынешней ситуации оказывали определенное давление на Евросоюз, чтобы использовать известный керченский инцидент тоже как повод для наращивания санкционного давления. Не получилось», — цитирует дипломата ТАСС.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса служащие ВМС Украины признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Командование Вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября.