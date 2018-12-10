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Климкин сообщил о обещании ЕС рассмотреть новые санкции против России

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Фото: РИА Новости
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ЕС пообещал по просьбе Киева рассмотреть вопрос введения новых антироссийских санкций из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин после заседания Совета Евросоюза в Брюсселе, в котором дипломат принимал участие.

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По словам украинского министра, он просил о разных санкциях, начиная от персональных и заканчивая ограничительными мерами против российских портов, передает 10 декабря ТАСС.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса служащие ВМС Украины признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

10 декабря стало известно, что командование Вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября.

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