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Военный политолог назвал цель провокации эсминца США вблизи базы России

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Фото: commons.wikimedia.org
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Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал «Известиям» демонстративный проход эсминца ВМС США USS McCampbell вблизи российской базы в Приморье.

Американский военный корабль накануне, 5 декабря, прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого, омывающего город Владивосток и остров Русский.

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Пресс-секретарь Тихоокеанского флота Рэйчел Макмарр заявила, что эсминец провел операцию в Японском море в рамках правил свободного мореплавания в международных водах, ее целью было бросить «вызов чрезмерным морским претензиям России».

Корабельная дипломатия

Эта провокация нужна Соединенным Штатам, чтобы оказать давление с целью получения политических преференций, полагает Михайлов.

«Эти перемещения и близкие проходы возле наших погрансудов — они же не добиваются никаких преимуществ. В продолжение этой истории мы будем наблюдать перемещение групп боевых кораблей флота НАТО — не только американских, но и европейских для своего рода презентаций», — заявил эксперт. 

По его мнению, это информационная часть компании с демонстрацией и бряцанием оружием.

«Это делается слишком демонстративно, это сопровождается заявлениями в общем тренде главы Госдепа, руководства минобороны США. Сначала плывут корабли, затем подключаются телекамеры, потом идут трансляции по мировым телеканалам», — сказал политолог.

Вслед за демонстративными проходами кораблей должны последовать какие-то дипломатические ходы, считает руководитель Бюро военно-политического анализа. «Последуют требования к нам что-нибудь вернуть. Например, сейчас возникает актуальная проблема Курильских островов. Мы же не можем не думать о том, что глава Японии может попытаться привлечь американскую сторону в давлении на Россию, пока куется железо в этом направлении», — предупредил военный политолог.

Ответная реакция

В вопросе ответных действий, по мнению политолога, в первую очередь нельзя проигрывать информационную войну. «Нужно фиксировать это на камеры и спокойно выносить в тот же день на все информационные площадки. Тем более что в России они имеются. В том числе вещающие за рубеж. Использовать очень активно силы интернет-проникновения, социальных сетей», — советует Михайлов.

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