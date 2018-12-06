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Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье

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Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему город Владивосток и остров Русский.

Пресс-секретарь Тихоокеанского флота Рэйчел Макмарр заявила, что эсминец провел операцию в Японском море в рамках правил свободного мореплавания в международных водах как «вызов чрезмерным морским претензиям России», цитирует ее заявление CNN.

Также Макмарр отметила, что подобные операции призваны продемонстрировать, что Соединенные Штаты будут действовать, плавать и летать везде, где это будет разрешено международным правом. При этом во Владивостоке располагается главная база Тихоокеанского флота ВМФ России.

1 октября китайский эсминец Luyang приблизился к американскому военному кораблю Decatur в Южно-Китайском море и вынудил его сменить курс. Инцидент произошел в районе спорного архипелага Наньша.

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