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Ракетный эсминец США покинул Черное море

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Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Американский ракетный эсминец Carney покинул акваторию Черного моря, сообщили в пресс-службе 6-го флота ВМС США.

«Carney отбыл из Черного моря 27 августа после проведения операций по обеспечению безопасности на море и взаимодействия с союзниками и партнерами», — уточнили в ведомстве.

Корабль вошел в Черное море 13 августа. По словам капитана корабля Тайсона Янга, прибытие судна демонстрирует «сохраняющуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе».

Эсминец Carney входит в 6-й американский флот. Его длина составляет 154 м, водоизмещение — 9 тыс. т. Корабль оборудован системой противоракетной обороны Aegis, ракетами «Томагавк» и «Гарпун», системами ПВО, подводного обнаружения и атаки.

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