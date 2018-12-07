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ФАС изучит рынок вейпов и электронных сигарет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверят рынок табачной продукции, никотиносодержащей продукции и устройств для потребления никотина способами, отличными от курения табака. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Решение о проверке приняла комиссия ФАС по проведению анализа товарных рынков. Заседание состоялось 5 декабря текущего года.

«Мы мало знаем об этом рынке, мы не занимались его анализом прежде. С инициативой такого исследования выступило Управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции», — отметил замглавы ФАС Андрей Цыганов.

В июле текущего года замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что законодательное регулирование использования альтернативного курения (вейпы, электронные сигареты и др.) будет осуществляться в рамках «антитабачного закона».

Впоследствии в ряде регионов России ужесточили правила продажи вейпов и электронных сигарет. В частности, речь идет о запрете продажи устройств для альтернативного курения подросткам. Правила были ужесточены в Удмуртии, Алтае, Тюменской и Астраханской областях.

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