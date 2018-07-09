Положения об электронных сигаретах включат в «антитабачный закон»

Законодательное регулирование использования устройств для альтернативного курения (вейпы, электронные сигареты и др.) будет осуществляться в рамках существующего «антитабачного закона». Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2018».

«Было принято решение, что это [рынок электронных средств доставки никотина] будет регулироваться одним законом, так называемым антитабачным законом», — цитирует его «РИА Новости». Вместе с тем Евтухов уточнил, что внутри закона устройствам альтернативного курения отведут отдельные положения.

Как уточняет «Газета.ру», экспертный совет при правительстве ранее раскритиковал идею приравнять электронные сигареты к обычным в антитабачной концепции и призвал ввести отдельное регулирование таких устройств.

Ранее британские ученые выяснили, что причиной пристрастия людей к вейпам и электронным сигаретам становятся вкусные и необычные запахи пара.