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Положения об электронных сигаретах включат в «антитабачный закон»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Законодательное регулирование использования устройств для альтернативного курения (вейпы, электронные сигареты и др.) будет осуществляться в рамках существующего «антитабачного закона». Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2018».

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«Было принято решение, что это [рынок электронных средств доставки никотина] будет регулироваться одним законом, так называемым антитабачным законом», — цитирует его «РИА Новости». Вместе с тем Евтухов уточнил, что внутри закона устройствам альтернативного курения отведут отдельные положения.

Как уточняет «Газета.ру», экспертный совет при правительстве ранее раскритиковал идею приравнять электронные сигареты к обычным в антитабачной концепции и призвал ввести отдельное регулирование таких устройств.

Ранее британские ученые выяснили, что причиной пристрастия людей к вейпам и электронным сигаретам становятся вкусные и необычные запахи пара.

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