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Правительство внесло законопроект об акцизе на кальянные смеси

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Фото: Global Look Press/Nir Alon
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с 2019 года акциза на кальянную смесь в размере 457 рублей за килограмм и повышением почти до 500 рублей к 2021 году. Об этом говорится в тексте законопроекта.

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Так, изменения в статью 181 Налогового кодекса предусматривают отнесение кальянной смеси к подакцизным товарам и установку ставки акциза «в размере 457 руб. в 2019 году, 476 руб. — 2020 году, 495 руб. — 2021 году», — приводит RNS выдержку из пояснительной записки к законопроекту.

В документе кальянная смесь определяется как «многокомпонентная смесь, предназначенная для использования в кальяне посредством парения или курения, изготовленная из нерастворимой части нетабачного сырья без добавления никотина». При этом указано, что такие смеси могут содержать жидкие, водорастворимые пищевые или непищевые вкусо-ароматические компоненты, однако их массовая доля в продукте не должна превышать 20%.

Ранее первый зампред заксобрания Карелии Ольга Шмаеник заявила, что подготовила обращение в правительство России с предложением запретить использование бестабачных курительных смесей в заведениях, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. По ее словам, жильцам домов приходится вдыхать дым, образующийся в результате курения подобных смесей через кальян.

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