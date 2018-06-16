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Правительству предложат ввести частичный запрет на бестабачные смеси в заведениях

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Правительству России предложат запретить использование бестабачных курительных смесей в заведениях, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов.

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Обращение соответствующего содержания в законодательное собрание Карелии подготовила первый зампред парламента Ольга Шмаеник от «Единой России», передает RT.

В документе отмечается, что курение бестабачных смеcей через кальян в барах и кафе становится более популярным, однако если заведения расположены в многоквартирных домах, то их жильцам приходится вдыхать дым, образующийся при курении.

Некурящие посетители также становятся заложниками ситуации. Автор обращения добавляет, что токсичность кальянного дыма от бестабачных смесей равна или превышает токсичность дыма от смесей на основе табака.

Шмаеник рассказала, что документ планируется рассмотреть 19 и 21 июня. Если региональное заксобрание поддержит документ, он будет направлен премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца месяца.

В мае законопроект Минздрава о запрете кальянов в кафе и ресторанах раскритиковал Минсельхоз.

Эксперты отмечают, что сейчас рестораторы используют в кальянах фруктовые смеси, а они сертифицированы как безопасные для потребителей.

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