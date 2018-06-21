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Минэк и ФАС выступили за законодательное регулирование рынка вейпов

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Минэкономразвития призвало ввести законодательное регулирование альтернативных систем курения, таких как вейпы и электронные сигареты. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Представитель Минэка отметил, что вопрос регулирования приспособлений для альтернативного курения сейчас обсуждается на многих площадках. «Все, включая Минэкономразвития, согласны, что государственное регулирование их оборота необходимо, дискуссия идет о конкретных подходах к такому регулированию», — цитирует его ТАСС.

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При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) настаивают на необходимости законодательно разграничить традиционные табачные изделия и приспособления для альтернативного курения, а также их использование.

«Концептуально ФАС России сохраняет свою позицию. Например, в отрасли алкогольных напитков служба всегда выступала за раздельное регулирование разных рынков (вино, пиво, крепкие алкогольные напитки) при системном единообразном подходе к объединяющим факторам и особенностям», — приводит «РИА Новости» комментарий главы контрольно-финансового управления службы Владимира Мишеловина.

Кроме того, представитель вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил информацию СМИ об участии зампреда правительства, а также его коллеги Татьяны Голиковой в совещании по вопросу регулирования рынка устройств альтернативного курения, однако отметил, что Козак не считает необходимым законодательно ограничивать их от традиционной табачной продукции.

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