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Вейпы могут приравнять к обычным сигаретам

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Фото: TASS/DPA/Frank May
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В правительстве обсудили вопрос о регулировании рынка вейпов, электронных сигарет и других устройств для альтернативного курения. Совещание проходило с участием двух вице-премьеров — Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой.

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В ходе совещания было решено не вводить отдельное регулирование для вейпов и электронных сигарет. Все альтернативные устройства должны находиться в зоне регулирования действующего законодательства, в частности закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», сообщает РБК. Отмечается, что в ближайшее время должна начаться работа по подготовке поправок в действующее законодательство.

В настоящее время рынок вейпов и электронных сигарет в России законодательно не регулируется, их продажа и потребление никак не ограничены.

В РФ с 1 июня введен стандарт на жидкости для электронных систем доставки никотина. В документ, в частности отмечается, что для изготовления жидкости для вейпов и электронных сигарет должен применяться никотин, соли никотина с чистотой не менее 98%; дистиллированный глицерин для пищевой промышленности с чистотой не менее 94%; прoпиленгликоль с чистотой не менее 95%.

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