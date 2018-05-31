Прямой эфир

Запрет на продажу вейпов введут в Приморском крае

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты в Приморском крае приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Продавец сможет спрашивать у покупателей документы, удостоверяющие личность.

На федеральном уровне запрет на продажу электронных сигарет не установлен, однако такие меры предпринимают регионы. Депутаты Приморья в первом чтении приняли проект закона «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края». Народные избранники отмечают, что у подростков и детей не должно быть возможности пристраститься к вредным привычкам. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Подобные запреты приняты в Санкт-Петербурге, Московской и Новгородской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Подмосковье запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Минздрав предложил индексацию акцизов на алкоголь и сигареты
Налог на спиртное и табак хотят ежегодно увеличивать на 10 и 20%

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017