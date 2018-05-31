Запрет на продажу вейпов введут в Приморском крае

Депутаты в Приморском крае приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Продавец сможет спрашивать у покупателей документы, удостоверяющие личность.

На федеральном уровне запрет на продажу электронных сигарет не установлен, однако такие меры предпринимают регионы. Депутаты Приморья в первом чтении приняли проект закона «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края». Народные избранники отмечают, что у подростков и детей не должно быть возможности пристраститься к вредным привычкам. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Подобные запреты приняты в Санкт-Петербурге, Московской и Новгородской областях.