Прямой эфир

Названа главная причина пристрастия к вейпам

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британские наркологи выяснили, что курящие или некурящие люди пробуют и начинают курить электронные сигареты из-за вкусных и необычных запахов. Таковы результаты масштабного опроса, опубликованные в Harm Reduction Journal.

Табаку и вейпам предложили назначить регулятора
С такой инициативой к правительству обратилось антимонопольное ведомство

В исследовании приняли участие почти 21 тыс. американских вейперов. Среди них были те, кто курит электронные сигареты постоянно, и те, которые притрагивались к ним один или два раза. Наркологи пытались понять, что конкретно заставило людей перейти с табака на вейпы.

Как показал опрос, практически все заядлые вейперы курили сигареты с фруктовым или конфетным вкусом. Большинство эпизодических курильщиков, употребляющих и табак, и вейпы, использовало «несладкие» наполнители. Примечательно, что число тех, кто никогда не курил обычные сигареты, но пробовавших вейпы, росло в последние годы вместе с популярностью «фруктовых» наполнителей.

Ранее в марте газета «Известия» сообщала, что в правительстве обсуждается вопрос о выделении специальных мест для курения вейпов и электронных сигарет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтранс разрешит съемку в метро и запретит электронные сигареты
Предложена новая редакция проекта типовых правил пользования метрополитенами
Табачные компании уличили в значительном занижении вреда от сигарет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017