Названа главная причина пристрастия к вейпам

Британские наркологи выяснили, что курящие или некурящие люди пробуют и начинают курить электронные сигареты из-за вкусных и необычных запахов. Таковы результаты масштабного опроса, опубликованные в Harm Reduction Journal.

В исследовании приняли участие почти 21 тыс. американских вейперов. Среди них были те, кто курит электронные сигареты постоянно, и те, которые притрагивались к ним один или два раза. Наркологи пытались понять, что конкретно заставило людей перейти с табака на вейпы.

Как показал опрос, практически все заядлые вейперы курили сигареты с фруктовым или конфетным вкусом. Большинство эпизодических курильщиков, употребляющих и табак, и вейпы, использовало «несладкие» наполнители. Примечательно, что число тех, кто никогда не курил обычные сигареты, но пробовавших вейпы, росло в последние годы вместе с популярностью «фруктовых» наполнителей.

Ранее в марте газета «Известия» сообщала, что в правительстве обсуждается вопрос о выделении специальных мест для курения вейпов и электронных сигарет.