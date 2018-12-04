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Запрет на продажу вейпов подросткам введен в Тюменской области

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал региональный закон об ограничении продажи вейпов несовершеннолетним. Продавцам грозит административная ответственность.

Запрет распространяется на сами вейпы и жидкости для них. При возникновении сомнений по поводу возраста покупателя продавцы обязаны проверить документы. Подтвердить факт совершеннолетия можно с паспортом, загранпаспортом, временным удостоверением личности или водительским удостоверением. Об этом пишет megatyumen.ru.

За продажу вейпов подросткам нарушителям грозят штрафы.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним планируют ввести в Алтайском крае. Закон приняли депутаты краевого заксобрания.

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