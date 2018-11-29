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Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним введут в Алтайском крае

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В Алтайском крае планируют запретить продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним. Новый закон приняли депутаты краевого заксобрания 29 ноября в первом чтении.

Новый закон запрещают розничную продажу электронных устройство курения в детских, образовательных и медицинских организациях, а также в спортивных сооружениях. Помимо этого, запрещена продажа в местах проведения массовых культурных мероприятий, где могут участвовать дети. Об этом пишет altapress.ru.

По мнению инициаторов проекта, распространение электронных сигарет среди несовершеннолетних принимает угрожающие масштабы. В связи с этим подобные законы были приняты уже в 18 регионах России.

1 ноября ограничение на продажу электронных сигарет несовершеннолетним начало действовать в Республике Удмуртия. Законопроект приняли на очередной сессии заксобрания, которое прошло 12 сентября, сразу в двух чтениях. Организации, которые будут продавать устройства несовершеннолетним, будут штрафовать.

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