Правила продажи вейпов ужесточат в Астраханской области

Депутаты думы Астраханской области во втором чтении приняли законопроект, ужесточающий требования к точкам продаж электронных сигарет и вейпов. Сотрудникам магазинов придется следить, чтобы на их территории не было несовершеннолетних.

Под действие законопроекта попадут «островки» в торговых центрах, их придется изолировать. Руководители торговых комплексов поддержали нововведение, однако попросили об отсрочке, чтобы было время на перезаключение договоров аренды. Об этом сообщает «Астрахань-24».

За нарушение новых требований должностным лицам грозит штраф до 10 тыс. рублей, юридическим лицам — до 20 тыс. рублей. Закон начнет действовать с февраля 2019 года.

Всего в Астрахани работает около 30 точек продаж вейпов и сопутствующих товаров.