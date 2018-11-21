Продажу вейпов несовершеннолетним ограничат в Алтайском крае

В Алтайском крае планируют запретить розничную продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Новый закон рассмотрят депутаты краевого заксобрания. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента.

Проект закона предусматривает запрет на продажу в медицинских, детских и образовательных организациях, в спортивных сооружениях и местах проведения культурно-массовых мероприятий, на которых могут присутствовать дети. Об этом пишет altapress.ru.

По мнению инициаторов проекта, за последнее время распространение электронных средств курения среди несовершеннолетних приняло угрожающие масштабы. В связи с этим подобные законы были приняты уже в 18 регионах России.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что ограничения по продаже вводятся в целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов жителей Алтайского края, а также в целях обеспечения общественного порядка.

1 ноября ограничение на продажу электронных сигарет несовершеннолетним начало действовать в Республике Удмуртия. Законопроект приняли на очередной сессии заксобрания, которое прошло 12 сентября, сразу в двух чтениях. Организации, которые будут продавать устройства несовершеннолетним, будут штрафовать.