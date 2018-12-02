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Россияне отреагировали на решение Ротару не выступать на «Песне года»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Пользователи Сети прокомментировали решение народной артистки СССР Софии Ротару отменить выступление на «Песне года» в Москве из-за военного положения на Украине.

По данным kp.ru, 71-летняя певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных украинцев.

Представитель Ротару причину отмены выступления не назвал, но подтвердил, что артистки не будет.

Некоторые российские пользователи Сети осудили решение певицы, но многие отметили, что Ротару, являющаяся гражданкой Украины, оказалась заложницей ситуации из-за действий Киева.

«Теперь маршрут гастролей певицы определяют радикально настроенные соотечественники», –– приводит РЕН ТВ один из комментариев.

«Она в любом случае заложник ситуации. Поедет — враг на Украине, не поедет — враг для России», –– добавил еще один пользователь.

«Все-таки надеялись, что вы окажетесь выше этих политических игр и приедете на «Песню года», –– добавила _amn_111.

Свое мнение высказал и музыкант Юрий Лоза, который призвал не осуждать Ротару, так как она отказалась приезжать в РФ «не по идейным соображениям, а из-за возможных последствий».

Ранее, 1 декабря, стало известно, что София Ротару отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года». Кроме того, СМИ сообщили об отмене выступлений артистки и на других мероприятиях в России.

Военное положение на Украине введено до 26 декабря. Также Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

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