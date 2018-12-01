Российского танцора и актера Ильдара Тагирова не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера и танцора Ильдар Тагирова, который должен был сыграть главную роль в спектакле «Диалоги» в Одессе. Об этом 1 декабря сообщил представитель театральной команды.

Премьера спектакля была запланирована на 1 и 2 декабря.

«Как стало известно команде (театра) U! Zahvati, 1 декабря около 16:00 Ильдара Тагирова не пустили в Одессу, мотивируя это в официальных документах тем, что «он не может подтвердить цель пребывания в Украине», –– приводит заявление театра УНИАН.

По словам руководитель U! Zahvati Александра Стужука, Тагирова придется заменить дублером.

«Последний месяц мы провели в репетициях и спектаклях в Киеве с Ильдаром Тагировым и теперь из-за нежелания бюрократической системы увидеть в лице Ильдара человека мира и культуры получили такую неприятную ситуацию», –– цитирует его «РИА Новости».

Ильдар Тагиров – гражданин России, победитель пятого сезона украинского проекта «Танцуют все».

30 ноября Киев запретил въезд на Украину россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Днем ранее в 10 регионах республики было введено военное положение. Причиной стало задержание трех украинских кораблей, нарушивших границу России в Керченском проливе.