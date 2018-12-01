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Лоза прокомментировал решение Ротару не выступать в России из-за Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал отказ народной артистки СССР Софии Ротару участвовать в любых концертах на территории России из-за военного положения на Украине.

По его словам, певица так поступила не по идейным соображениям, а из-за возможных последствий для нее как для гражданки Украины.

«У нее же наверняка причины какие-то веские. Если ей перекроют въезд на Украину, а у нее там серьезные какие-то интересы, связанные с родней, к которым она не сможет попасть. Она выбирает для себя наиболее удобные формы существования. Это ее выбор. Мы не вправе ее ни осуждать, ни обсуждать», –– сказал Лоза РЕН ТВ.

Он отметил, что на выступления Ротару в России «Украина, как неадекватная страна, может отреагировать неадекватно».

Ранее 1 декабря стало известно, что София Ротару отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года», чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных украинцев.

Военное положение на Украине введено до 26 декабря из-за инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ и не остановились по требованиям пограничников ФСБ. В результате корабли задержали и доставили в Керчь. Украинские моряки арестованы.

Москва назвала инцидент провокацией. При этом Киев возлагает вину на РФ. В понедельник украинские власти запретили въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

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