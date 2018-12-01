София Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения на Украине

Народная артистка СССР София Ротару отказалась ехать в Москву в связи с введением на Украине военного положения. Певица отменила свое выступление на фестивале «Песня года», чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

Как сообщает kp.ru, 71-летняя певица участвовала в 43 церемониях. В том числе она выступала на фестивале и после серьезного осложнения отношений между Россией и Украиной в 2014 году.

Уточняется, что также Ротару, являющаяся гражданкой Украины, отменила свои выступления на корпоративных мероприятиях в РФ.

Отношения России и Украины вновь обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Киев ввел военное положение, которое продлится до 26 декабря. Также власти Украины 30 ноября запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. Как пояснил президент Украины Петр Порошенко, ограничения ввели, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий». После этого в раде также прозвучали призывы запретить въезд в республику россиянкам.