Стали известны условия, при которых россияне смогут въехать на Украину

Сотрудник «Известий» позвонил в погранслужбу Украины, чтобы выяснить, при каких условиях сможет въехать в страну.

Ранее после введения запрета на въезд россиян на Украину погранслужба отметила ряд исключений. Новые правила не касаются: имеющих дипстатус на Украине, персонала транспортных средств, временно/постоянно живущих/проживающие на Украине с официальными документами. Также впустят россиян в связи со смертью или тяжелой болезнью родственников.

В ходе телефонного разговора выяснилось, что те, у кого нет уважительной причины, всё же тоже смогут попасть в страну.