Красная Хакасия: главой республики стал 30-летний коммунист

Победителем второго тура выборов в Хакасии стал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. После обработки 99% протоколов он набрал 57,63% голосов при явке 43,3%. Жалоб, которые бы могли повлиять на ход голосования, в избирательную комиссию Хакасии не поступало, заявил «Известиям» ее председатель Александр Чуманин. Большинство сообщений о возможных нарушениях являются «информационным вбросом», отметили наблюдатели. Эксперты связывают победу Валентина Коновалова с тем, что он был единственным участником выборов, и отмечают «мобилизацию КПРФ своих сторонников». Проблемой для нового главы региона, по мнению политологов, станет «очевидный недостаток политического опыта и поддержки элиты».

Выбрать из одного

Второй тур выборов главы Хакасии прошел спустя почти два месяца после проведения первого тура. Повторное голосование было назначено на 23 сентября, однако за два дня до этого врио главы республики Виктор Зимин (ЕР) снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья». Временно исполняющим обязанности руководителя региона стал замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, однако по закону баллотироваться на этих выборах он не мог.

Затем свои кандидатуры сняли и другие участники первого тура. В результате после нескольких переносов второй тур был назначен на 11 ноября. Для победы Валентину Коновалову необходимо было получить поддержку более половины избирателей (50% плюс один голос).

красная хакасия2 Подсчет голосов в Республике Хакасия Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

К концу голосования, по данным избиркома Хакасии, явка на выборах главы региона составила 43,3%, что превышает показатели первого тура (39,08%).

Согласно предварительным итогам, свои голоса за 30-летнего Валентина Коновалова отдали 100 тыс. 579 человек (57,63% избирателей). Против его кандидатуры выступили 71 тыс. 858 (41,17 %). Такие данные Центризбирком РФ привел после обработки 99,23% протоколов участковых избирательных комиссий.

Дело техники

В избирательную комиссию Хакасии жалоб, которые бы могли повлиять на ход голосования, не поступало, заявил «Известиям» председатель избиркома Александр Чуманин.

— КПРФ жаловалась только на проведение опросов движением «Народный глава», остальные жалобы были на коммунистов. Мы оперативно на всё реагировали, вроде бы всё урегулировали, — отметил он.

39 избирательных участков были оборудованы КОИБами, видеонаблюдения в Хакасии организовано не было из-за нехватки средств, сообщил «Известиям» представитель избиркома республики, президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов.

В день тишины комиссия зафиксировала несколько нарушений: по республике ездили микроавтобусы с символикой КПРФ и распространялась газета с агитационными материалами в поддержку Коновалова, отметил он. В сам день голосования в избирком также поступали жалобы — «в основном технического характера».

— 11 ноября коммунисты потребовали не пускать на избирательные участки членов избирательной комиссии, которые являются представителями других партий. И несмотря на то, что накануне региональный избирком заявил, что такие запреты незаконны, представители от КПРФ оказывали давление на участковые комиссии и агрессивно выдворяли пришедших, — рассказал Роман Смирнов.

красная хакасия3 Депутат Госдумы (КПРФ) Вера Ганзя Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Так, депутат Госдумы (КПРФ) Вера Ганзя, которая приехала на выборы в Хакасию, выгнала из помещения комиссии члена УИК с правом совещательного голоса, единоросса Юрия Жилинского. В распоряжении «Известий» есть жалоба, которую он направил в избирком.

В частности, депутат написал, что Вера Ганзя «вмешивалась в работу избирательной комиссии, требовала предоставить ей избирательные документы, пыталась давать указания председателю и другим членам избирательной комиссии». Вернуться на участок Юрий Жилинский смог только после того, как она покинула помещение. Эту информацию «Известиям» подтвердил член ОП РФ Максим Григорьев, который вместе с региональной палатой отслеживал нарушения на выборах главы Хакасии.

— Нарушение грубое, но к отмене результатов голосования оно не ведет, — отметил он.

Член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин заявил «Известиям», что «все нарушения якобы от Коновалова и его команды» были срежиссированы.

— Мы действовали для того, чтобы выборы были по закону. Несмотря на колоссальные усилия и огромные деньги, влитые в то, чтобы сорвать выборы, мы работали в позитиве, чтобы выборы состоялись. И они состоялись. Победил Валентин Коновалов, — подчеркнул Валерий Рашкин.

Большинство сообщений о возможных нарушениях являются «информационным вбросом», сказала «Известиям» руководитель общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова.

— По некоторым ведется проверка. Пока подтверждается не более 20%, — сказала Булгакова.

Без опыта и поддержки

Рост явки ко второму туру всегда оказывался на руку кандидату от оппозиции, отметил директор фонда исследований ИСЭПИ Александр Пожалов.

— Обе стороны работали на повышение явки, широкое информирование о выборах и мобилизацию электората. Перед властью изначально была проблема — при системе с одним кандидатом от КПРФ и голосованием за и против него сложно мотивировать сторонников других кандидатов прийти. Ведь обычно, если у избирателя нет своего кандидата, то он просто не приходит на участок, — уточнил эксперт.

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, логика событий второго тура опровергла предположения о том, что отказ от выдвижения кандидата в Приморье произошел в обмен на победу Валентина Коновалова в Хакасии.

красная хакасия 1 Избиратели на втором туре выборов главы региона в Хакасии Фото: ТАСС/Александр Колбасов

— Противодействие Коновалову не сворачивалось, а наоборот, нарастало. В целом голосование показало, что за два месяца принципиальных изменений в настроениях избирателей не произошло — нет ни эскалации протеста, ни его сворачивания, — отметил он.

Результаты голосования в Хакасии во многом обусловлены особенностями кампании, уверен политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— До избирателей не донесли, что из Коновалова не получится эффективный руководитель. Эффективность работы Коновалова будет зависеть от того, как он выстроит отношения с крупными федеральными игроками, у которых есть интересы в регионе, — отметил он.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов видит причину успеха 30-летнего коммуниста в эффективной мобилизации КПРФ своих сторонников. Проблемой для нового главы Хакасии станет «очевидный недостаток политического опыта и элитной поддержки».

красная хакасия 4 Агитация на автобусе в поддержку кандидата Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— В этом сложном регионе ему будет непросто руководить: до полугода у него займет выстраивание элитной коалиции, диалога с бизнесом и жителями республики, — пояснил Дмитрий Орлов. — Если Коновалов заинтересован в том, чтобы управление было эффективным, то он должен обращаться к профессионалам независимо от их партийной принадлежности. Обратиться к большинству в заксобрании региона, которое принадлежит «Единой России», для обеспечения поддержки и создания ситуационной коалиции для развития региона.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, напротив, связывает победу Валентина Коновалова с тем, что кандидат от КПРФ был единственным участником выборов, а это значит, что коммунистам в регионе никто не противодействовал.

— И даже в этой ситуации они допустили огромное количество нарушений и не смогли спокойно и честно победить, — отметил он.

Эксперт полагает, что КПРФ в ближайшее время направит свои лучшие кадры со всех регионов на помощь молодому руководителю, но вряд ли это сработает на пользу республике.