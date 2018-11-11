В ЦИК не увидели серьезных нарушений на повторных выборах в Хакасии

На повторных выборах главы Республики Хакасия не зафиксировали значительных нарушений при подсчете голосов. Об этом 1 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена Центризбиркома в Хакасии Валерия Гальченко.

На голосовании представлен единственный кандидат — выдвинутый от КПРФ Валентин Коновалов. В бюллетенях всего две графы — «за» и «против». Для победы участнику необходимо набрать свыше 50% голосов избирателей. В противном случае выборы признают несостоявшимися и назначат повторное голосование.

По сообщениям ЦИК России, после обработки 11,86% протоколов за единственного кандидата Коновалова проголосовали 55,79% избирателей, против — 42,97%.

В сентябре проходил первый тур избирательной гонки. Тогда Коновалов стал лидером, набрав 44,81% голосов. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин получил 32,42%. Таким образом, ни один кандидат не набрал 50% голосов. За два дня до назначенного на 23 сентября второго тура выборов Зимин снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья».

В связи с этим избирком перенес второй тур. В избирательной гонке должны были соревноваться Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Однако последний заявил о снятии своей кандидатуры.