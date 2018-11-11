Более 3,8% избирателей проголосовали на выборах главы Хакасии

Явка избирателей во втором туре выборов главы Республики Хакасия на 10:00 по местному времени (6:00 мск) составила 3,82%. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на избирком республики.

Всего на территории Хакасии в 08:00 по местному времени (04:00 мск) открылись 388 избирательных участков. Двумя часами ранее, в 06:00, начали работу два участка в городе Черногорске. Это было сделано, чтобы дать возможность проголосовать выходящим на смену работникам угольных разрезов.

На выборах в республике представлен единственный кандидат от партии КПРФ Валентин Коновалов. Для победы ему нужно набрать более 50% голосов.

В первом туре выборов в сентябре Коновалов набрал 44,81% голосов, став лидером голосования. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин получил 32,42%. Таким образом, ни один кандидат не набрал 50% голосов. За два дня до назначенного второго тура выборов 23 сентября Зимин снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья».

В связи с этим избирком назначил второй тур на 21 октября. В избирательной гонке должны были принять участие Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар, но он заявил о снятии своей кандидатуры.