Первые избирательные участки открылись на выборах главы региона в Хакасии

Два избирательных участка открылись в городе Черногорске в Республике Хакасия в 6:00 по местному времени (2:00 мск). Участки открылись на два часа раньше, чтобы дать возможность проголосовать всем желающим, где бы они ни находились, пишет ТАСС.

11 ноября состоится второй тур выборов в республике с единственным кандидатом Валентином Коноваловым.

В первом туре выборов в сентябре представитель КПРФ Валентин Коновалов набрал 44,81% голосов, став лидером голосования. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин получил 32,42%, таким образом, ни один кандидат не набрал 50% голосов. За два дня до назначенного второго тура выборов 23 сентября Зимин снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья».

В связи с этим избирком назначил второй тур на 21 октября. В избирательной гонке должны были принять участие Коновалов и кандидат от «Партии Роста» Александр Мяхар, но он заявил о снятии своей кандидатуры.