Досрочное голосование началось на выборах главы Хакасии

Досрочное голосование проходит на выборах главы Хакасии в отдаленных и труднодоступных районах региона.

Как сообщается 9 ноября на сайте республиканского избиркома, началось повторное голосование на выборах председателя правительства Республики Хакасия. В пятницу досрочное голосование пройдет в 21 населенном пункте четырех районов.

Второй тур выборов в республики с единственным кандидатом Валентином Коноваловым состоится 11 ноября.

В первом туре выборов в сентябре представитель КПРФ Валентин Коновалов набрал 44,81% голосов, став лидером голосования. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин получил 32,42%, таким образом, ни один кандидат не набрал 50% голосов. За два дня до назначенного второго тура выборов 23 сентября Зимин снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья».

В связи с этим избирком назначил второй тур на 21 октября. В избирательной гонке должны были принять участие Коновалов и кандидат от «Партии Роста» Александр Мяхар, но он заявил о снятии своей кандидатуры.