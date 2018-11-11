За четыре часа на выборах главы Хакасии проголосовали почти 15% избирателей

Спустя четыре часа после начала голосования на выборах главы Республики Хакасия явка избирателей составила почти 15%. Об этом сообщили в воскресенье, 11 ноября, агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-центре республиканского избиркома.

«По данным на 12:00 местного времени (8:00 мск. — Ред.), явка на выборах составила 14,65%, за четыре часа проголосовали более 56 тыс. избирателей», — заявили в пресс-центре.

На голосовании представлен единственный кандидат — выдвинутый от КПРФ Валентин Коновалов. В бюллетенях всего две графы — «за» и «против». Для победы участнику необходимо набрать свыше 50% голосов избирателей. В противном случае выборы признают несостоявшимися и назначат повторное голосование.

В сентябре проходил первый тур избирательной гонки. Тогда Коновалов стал лидером, набрав 44,81% голосов. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин получил 32,42%. Таким образом, ни один кандидат не набрал 50% голосов. За два дня до назначенного на 23 сентября второго тура выборов Зимин снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья».

В связи с этим избирком перенес второй тур. В избирательной гонке должны были соревноваться Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Однако последний заявил о снятии своей кандидатуры.