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Коновалов набрал 57% голосов на выборах главы Хакасии

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Фото: ТАСС/Александр Колбасов
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Коммунист Валентин Коновалов, являющийся единственным кандидатом на выборах главы Хакасии, набрал 57,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Против проголосовали 41,1% избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома. 

Таким образом, свои голоса политику отдали 101,4 тыс. человек, против него проголосовали 72,4 тыс. 

Для победы во втором туре выборов ему необходимо было набрать 50% голосов. 

В сентябре состоялся первый тур выборов главы региона. Тогда Коновалов стал лидером, набрав 44,81% голосов. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин получил 32,42%. Таким образом, ни один кандидат не набрал необходимых для победы 50% голосов. За два дня до назначенного на 23 сентября второго тура выборов Зимин снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья».

В связи с этим избирком перенес второй тур. В избирательной гонке должны были соревноваться Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Однако последний заявил о снятии своей кандидатуры.

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