Восток с оглядкой на запад

Маневры «Восток-2018», активная фаза которых проходит на полигонах Центрального и Восточного военных округов с 11 по 17 сентября 2018 года, уже назвали самыми крупными со времен советских учений «Запад-81». Портал iz.ru разобрал основные моменты.
Ключевые особенности
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский обратил внимание на ряд деталей проходящих маневров.
«Помимо масштаба стоит отметить вопросы отмобилизования и применения войск территориальной обороны. Кроме того, впервые в полном объеме отработаны вопросы переброски войск гражданскими структурами. Это и железная дорога, и авиация, и автотранспорт. Широко отрабатывается мобилизация резервов вооруженных сил. В частности, отмобилизован ремонтно-восстановительный полк — это уже силы окружного подчинения», — отметил Виктор Мураховский.
Бронетранспортеры ZBL-09 вооруженных сил КНР во время основного этапа военных маневров российских и китайских вооруженных сил «Восток-2018» на полигоне Цугол в Забайкальском крае
Эксперт обратил внимание также на международное взаимодействие: «Впервые настолько тесная интеграция наших командных структур и структур НОАК. В маневрах было задействовано северное оперативное командование, командование общевойсковой армии и механизированная бригада. Участие высоких командных структур в данном случае наиболее важно. Кроме того, были включены и командно-штабные структуры монгольской армии», — сказал он.
По мнению Мураховского, внимание следует обратить на короткие сроки создания межвидовых группировок. «Сроки беспрецедентные. По масштабу они, возможно, самые большие в отечественной истории в принципе, включая и советский период, и сравнимы разве что с развертыванием армии в период обострения отношений с Китаем в конце 1960-х — начале 1970-х годов, но то развертывание было куда более продолжительным», — отметил собеседник редакции.
Беспилотные комплексы «Орлан-10» во время военных маневров «Восток-2018» на полигоне Цугол в Забайкальском крае
Кроме того, Мураховский отметил переход по Севморпути отряда Северного флота, показавший возможность переброски крупных корабельных группировок.
В общей сложности, по открытым данным, в учениях было задействовано около 300 тыс. человек.
Качать маятник
Отработка перебросок войск на большие расстояния в последние годы стала одной из главных особенностей российских учений. Относительно невысокая (относительно масштабов страны и ключевых военных угроз) численность вооруженных сил России заставляет обращать пристальное внимание на оперативную и стратегическую маневренность войск, которые должны иметь возможность действовать на большом удалении от своих пунктов постоянной дислокации.
Это заставляет обращать особое внимание как на транспортные возможности собственно вооруженных сил, так и на взаимодействие с гражданскими, в том числе коммерческими, структурами — для использования в случае необходимости мощностей гражданской авиации, подвижного состава железных дорог и автотранспорта.
Вертолет Ми-24П на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил «Восток-2018»
Такой «маятник» должен обеспечить как оперативное реагирование на локальные угрозы в тех или иных районах, так и сосредоточение крупных группировок в случае угрозы большой войны.
В результате переброска войск и техники становится ключевым элементом учений (в особенности когда речь идет о маневрах Центрального и Восточного военных округов, с их огромными расстояниями), а защита инфраструктуры и ее поддержание в работоспособном состоянии — ключевой задачей обороны страны в целом.
Взгляд на Запад
Традиционно в западных СМИ придают большое значение маневрам серии «Запад», регулярно преувеличивая их масштаб: так, оценки численности войск, задействованных в маневрах «Запад-2017», превышали 100 тыс. человек, при том, что в реальности в них было задействовано не более 13 тыс. военнослужащих, большинство из которых составлял белорусский контингент.
|Учения
|Численность войск
|Запад-2009
|12,5 тыс. чел.
|Восток-2010
|20 тыс. чел.
|Центр-2011
|12 тыс. чел.
|Кавказ-2012
|8 тыс. чел.
|Запад-2013
|10 тыс. чел.
|Восток-2014
|155 тыс. чел.
|Центр-2015
|95 тыс. чел.
|Кавказ-2016
|12,5 тыс. чел.
|Запад-2017
|13 тыс. чел.
|Восток-2018
|300 тыс. чел.
Как видно из таблицы, наиболее масштабные маневры проводятся именно в рамках учений Центрального и Восточного округов, что обусловлено как их размерами, так и большим удобством для маневров подобного уровня в силу меньшей плотности населения.
Маневры Центрального и Восточного округов не затрагивают Европу напрямую, однако в этом году они привлекли большое внимание и в силу масштабов, и в силу небывало высокого уровня взаимодействия вооруженных сил России и Китая. Наконец, методы и приемы переброски и сосредоточения войск, использованные на этих маневрах, применимы и на западном направлении.
Военнослужащие армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях «Восток-2018», на полигоне Цугол в Забайкальском крае
«Конечно, на западе провести маневры такого масштаба нереально — просто негде. Если накладывать эти учения на европейский масштаб, то это не пресловутый «Сувалкский коридор», уже до блеска вылизанный западной прессой. Это масштаб стратегической наступательной операции на европейском направлении», — заметил Виктор Мураховский.
Дополнительно стоит отметить проводившиеся практически параллельно с «Востоком-2018» учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море, где сейчас сосредоточена крупнейшая за постсоветский период группировка кораблей ВМФ России.
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Масштабные учения в последнее время становятся рутиной для обеих сторон новой холодной войны. С одной стороны, это безусловный признак роста напряженности в отношениях России и Запада, с другой — демонстрируемая боевая готовность позволяет удерживать потенциальных оппонентов от силового решения вопросов.