Восток с оглядкой на запад

Маневры «Восток-2018», активная фаза которых проходит на полигонах Центрального и Восточного военных округов с 11 по 17 сентября 2018 года, уже назвали самыми крупными со времен советских учений «Запад-81». Портал iz.ru разобрал основные моменты.

Ключевые особенности

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский обратил внимание на ряд деталей проходящих маневров.

«Помимо масштаба стоит отметить вопросы отмобилизования и применения войск территориальной обороны. Кроме того, впервые в полном объеме отработаны вопросы переброски войск гражданскими структурами. Это и железная дорога, и авиация, и автотранспорт. Широко отрабатывается мобилизация резервов вооруженных сил. В частности, отмобилизован ремонтно-восстановительный полк — это уже силы окружного подчинения», — отметил Виктор Мураховский.

Восток_1 Бронетранспортеры ZBL-09 вооруженных сил КНР во время основного этапа военных маневров российских и китайских вооруженных сил «Восток-2018» на полигоне Цугол в Забайкальском крае Фото: ДИМК МО РФ

Эксперт обратил внимание также на международное взаимодействие: «Впервые настолько тесная интеграция наших командных структур и структур НОАК. В маневрах было задействовано северное оперативное командование, командование общевойсковой армии и механизированная бригада. Участие высоких командных структур в данном случае наиболее важно. Кроме того, были включены и командно-штабные структуры монгольской армии», — сказал он.

По мнению Мураховского, внимание следует обратить на короткие сроки создания межвидовых группировок. «Сроки беспрецедентные. По масштабу они, возможно, самые большие в отечественной истории в принципе, включая и советский период, и сравнимы разве что с развертыванием армии в период обострения отношений с Китаем в конце 1960-х — начале 1970-х годов, но то развертывание было куда более продолжительным», — отметил собеседник редакции.

Восток_2 Беспилотные комплексы «Орлан-10» во время военных маневров «Восток-2018» на полигоне Цугол в Забайкальском крае Фото: ДИМК МО РФ

Кроме того, Мураховский отметил переход по Севморпути отряда Северного флота, показавший возможность переброски крупных корабельных группировок.

В общей сложности, по открытым данным, в учениях было задействовано около 300 тыс. человек.

Качать маятник

Отработка перебросок войск на большие расстояния в последние годы стала одной из главных особенностей российских учений. Относительно невысокая (относительно масштабов страны и ключевых военных угроз) численность вооруженных сил России заставляет обращать пристальное внимание на оперативную и стратегическую маневренность войск, которые должны иметь возможность действовать на большом удалении от своих пунктов постоянной дислокации.

Это заставляет обращать особое внимание как на транспортные возможности собственно вооруженных сил, так и на взаимодействие с гражданскими, в том числе коммерческими, структурами — для использования в случае необходимости мощностей гражданской авиации, подвижного состава железных дорог и автотранспорта.

Восток_4 Вертолет Ми-24П на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил «Восток-2018» Фото: ДИМК МО РФ

Такой «маятник» должен обеспечить как оперативное реагирование на локальные угрозы в тех или иных районах, так и сосредоточение крупных группировок в случае угрозы большой войны.

В результате переброска войск и техники становится ключевым элементом учений (в особенности когда речь идет о маневрах Центрального и Восточного военных округов, с их огромными расстояниями), а защита инфраструктуры и ее поддержание в работоспособном состоянии — ключевой задачей обороны страны в целом.

Взгляд на Запад

Традиционно в западных СМИ придают большое значение маневрам серии «Запад», регулярно преувеличивая их масштаб: так, оценки численности войск, задействованных в маневрах «Запад-2017», превышали 100 тыс. человек, при том, что в реальности в них было задействовано не более 13 тыс. военнослужащих, большинство из которых составлял белорусский контингент.

Масштабы учений последних 10 лет Учения Численность войск Запад-2009 12,5 тыс. чел. Восток-2010 20 тыс. чел. Центр-2011 12 тыс. чел. Кавказ-2012 8 тыс. чел. Запад-2013 10 тыс. чел. Восток-2014 155 тыс. чел. Центр-2015 95 тыс. чел. Кавказ-2016 12,5 тыс. чел. Запад-2017 13 тыс. чел. Восток-2018 300 тыс. чел.

SAVX9287 В четверг, 13 сентября, завершился основной этап масштабных совместных боевых учений войск ЦВО и ВВО, Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии — «Восток-2018» Фото: ДИМК МО РФ GDS_4641_новый размер Всего в военных учениях на востоке задействовано около 300 тыс. российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, около 36 тыс. танков и других военных машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения Фото: ДИМК МО РФ DJI_0004 Для участия в военных учениях военнослужащие Северного и Тихоокеанского флотов перевели свои корабли и подводные лодки в акватории Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов из мест постоянного базирования Фото: ДИМК МО РФ KEL_4588_Vostok2018_111 Согласно легенде учений, совместная группировка российских вооруженных сил, Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и вооруженных сил Монголии совместно отражали массированное наступление противника, который прорвался через государственную границу Фото: ДИМК МО РФ ERA_6104 Союзникам было поручено всеми средствами остановить его и перейти в наступление Фото: ДИМК МО РФ SAVX0239 Российская группировка состояла из танковой дивизии и шести бригад — пяти мотострелковых и одной танковой Фото: ДИМК МО РФ SAVX8698 НОАК была представлена мотопехотной бригадой, а монгольские вооруженные силы — мотострелковой ротой Фото: ДИМК МО РФ ERA_5568 В ходе маневров применялись практически всё вооружение и военная техника из арсенала сухопутных войск, ВДВ и ВКС Фото: ДИМК МО РФ ERA_6031 По условному противнику был нанесен мощный удар самыми современными российскими РСЗО «Торнадо-1» и «Ураган», а также ТОС-1 «Буратино» и «Солнцепек» Фото: ДИМК МО РФ SAVX8428 Авиагруппа из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95 и шести дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла массированный удар крылатыми ракетами Фото: ДИМК МО РФ SAVX8460 Также в учениях принимали участие фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ и сверхзвуковые перехватчики Миг-31 Фото: ДИМК МО РФ SAVX8447 Одним из самых ярких эпизодов учений стала высадка оперативно-тактического десанта в тылу противника. Для выброски личного состава и техники были использованы 25 военно-транспортных самолетов Ил-76МД. В десантной операции приняли участие вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-24П, Ка-52 и самый большой вертолет в мире Ми-26 Фото: ДИМК МО РФ SAVX7593 В рамках «Восток–2018» впервые массово применялись беспилотные аппараты. На всем протяжении учебного боя работали БПЛА ближнего действия, средней и малой дальности «Элерон-3», «Орлан-10» и «Форпост» Фото: ДИМК МО РФ SAVX7729 БПЛА вели разведку, наводили артиллерию и авиацию на цели и даже вели радиоэлектронное подавление. Кроме того, беспилотники фиксировали поражение целей Фото: ДИМК МО РФ SAVX7769 Одновременно войска учились бороться с беспилотными летательными аппаратами условного «противника» Фото: ДИМК МО РФ SAVX7846 В ходе учений жаркие бои развернулись не только в небе и на суше, но и в радиоэлектронном спектре Фото: ДИМК МО РФ SAVX9034 В честь завершения первого этапа на забайкальском полигоне Цугол прошел парад участников и состоялся смотр военной техники Фото: ДИМК МО РФ SAVX8135 Российскую армию на параде представляли более 200 единиц техники, Китай — свыше 50. Также в марше участвовали подразделения Монголии Фото: ДИМК МО РФ SAVX8682 После окончания маневров состоялся полевой смотр войск участников маневров Фото: ДИМК МО РФ SAVX0123 Понаблюдать за учениями и парадом приехал и президент РФ Владимир Путин Фото: ДИМК МО РФ SAVX0844 Глава государства также наградил 10 военнослужащих из РФ, Китая и Монголии, отличившихся во время учений «Восток-2018» Фото: ДИМК МО РФ SAVX9128 В ходе проведения основного этапа учений министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Китай будут проводить совместные военные учения на регулярной основе Фото: ДИМК МО РФ SAVX8003 На 14 сентября запланировано проведение учебно-боевых полетов на применение, которые выполнят экипажи самолетов дальней, армейской, бомбардировочной, штурмовой, морской, истребительной и разведывательной авиации Фото: ДИМК МО РФ SAVX8258 Военные учения «Восток-2018» проводятся с 11 по 17 сентября под личным руководством Сергея Шойгу Фото: ДИМК МО РФ KEL_4537_Vostok2018_111 Цугол — один самых больших военных полигонов не только в России, но и во всем мире. Расположенный в 250 км от Читы, он позволяет разместить более 10 тыс. военнослужащих и сотни единиц техники Фото: ДИМК МО РФ

Как видно из таблицы, наиболее масштабные маневры проводятся именно в рамках учений Центрального и Восточного округов, что обусловлено как их размерами, так и большим удобством для маневров подобного уровня в силу меньшей плотности населения.

Маневры Центрального и Восточного округов не затрагивают Европу напрямую, однако в этом году они привлекли большое внимание и в силу масштабов, и в силу небывало высокого уровня взаимодействия вооруженных сил России и Китая. Наконец, методы и приемы переброски и сосредоточения войск, использованные на этих маневрах, применимы и на западном направлении.

Восток_3 Военнослужащие армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях «Восток-2018», на полигоне Цугол в Забайкальском крае Фото: ДИМК МО РФ

«Конечно, на западе провести маневры такого масштаба нереально — просто негде. Если накладывать эти учения на европейский масштаб, то это не пресловутый «Сувалкский коридор», уже до блеска вылизанный западной прессой. Это масштаб стратегической наступательной операции на европейском направлении», — заметил Виктор Мураховский.

Дополнительно стоит отметить проводившиеся практически параллельно с «Востоком-2018» учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море, где сейчас сосредоточена крупнейшая за постсоветский период группировка кораблей ВМФ России.

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Масштабные учения в последнее время становятся рутиной для обеих сторон новой холодной войны. С одной стороны, это безусловный признак роста напряженности в отношениях России и Запада, с другой — демонстрируемая боевая готовность позволяет удерживать потенциальных оппонентов от силового решения вопросов.