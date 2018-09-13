Охотников за дронами потренируют на «Востоке»

Стратегические учения «Восток-2018» станут первым испытанием создаваемой в Вооруженных силах (ВС) системы борьбы с беспилотниками, сообщили «Известиям» в Минобороны. В ходе маневров войска отработают навыки борьбы с БПЛА на поле боя в реальной тактической обстановке. Именно с этой тренировки начнется регулярная подготовка ВС по противодействию беспилотникам.

Отработка подавления и уничтожения беспилотников запланирована во время маневров на полигоне Цугол в Забайкалье. Это один из ключевых этапов учений, в ходе которого 25 тыс. военнослужащих Центрального и Восточного военных округов будут отрабатывать основные виды общевойскового боя.

По программе маневров в ходе наступления и обороны намечено широкое применение беспилотников. И в то же время — отработка средств противодействия им. В первую очередь эта функция возложена на специальные мобильные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сформированные в ЦВО в этом году. Их задача — создавать помехи, по возможности перехватывать управление, сбивать с толку навигационное оборудование аппаратов и нарушать их связь с командными пунктами.

Но кроме специальных войск, противодействовать беспилотникам, по плану учений, должны мотострелковые и танковые части. Они будут сбивать аппараты с помощью штатного оружия — автоматов, снайперских винтовок, пушек и пулеметов боевых машин и т.д. До сих пор такие элементы на тактических учениях в войсках не отрабатывались. «Восток-2018», самые масштабные маневры с начала 1980-х годов, станут для войск первым опытом учебно-боевого применения новых технологий борьбы с БПЛА, разработанных на основе сирийского опыта.

С отработки действий на полигоне Цугол начнется регулярная учеба войск по противодействию БПЛА. Как ранее сообщали «Известия», соответствующие изменения в программу боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты вступают в силу этой осенью. Их суть сводится к тому, что «снять» беспилотник из автомата или другого штатного оружия должен уметь любой военнослужащий. На полигонах уже разработаны учебные места, мишени и алгоритм действий личного состава. При этом военнослужащие не просто станут учиться стрелять по имитирующей беспилотный аппарат мишени, но и отрабатывать действия в составе подразделения. Тренировки будут проводиться днем и ночью в разное время года.

Средства борьбы с беспилотниками сейчас разрабатывают во многих странах мира. Среди сотен разных проектов — радиоэлектронные, лазерные, технологии перехвата управления, постановки помех, сопряжение со средствами поражения. Однако пока ни один способ не является универсальным и стопроцентно надежным, отметил военный эксперт Вадим Козюлин. По его словам, именно поэтому на учениях и будут использовать самые разные средства, вплоть до винтовок

— Стрелковое оружие, может, и не самое эффективное в борьбе с дронами. Но что делать — универсальной технологии пока нет, — пояснил эксперт. — А мы видим, насколько опасны беспилотники в боевой обстановке. Даже если аппарат не несет вооружение, он может быть очень эффективным средством наведения артиллерии и авиации. Сейчас все армии, даже не самые передовые, активно закупают самые разные модели беспилотников, от известных стратегических систем большой дальности до коммерческих квадрокоптеров.

Стратегические учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября на пяти общевойсковых полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. В них принимают участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, дивизии и бригады ВДВ, части ВКС. В общей сложности в маневрах задействованы около 300 тыс. военнослужащих, порядка 30 тыс. единиц техники, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, а также роботы. На одном из этапов в учениях примут участие подразделения китайской и монгольской армий.