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Путин прибыл на полигон Цугол для наблюдения за учениями «Восток-2018»

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин прибыл на забайкальский полигон Цугол, где состоится основной этап маневров российских, китайских и монгольских войск в рамках масштабных учений «Восток–2018».

Самые крупные в истории российской армии с 1981 года маневры проходят с 11 по 17 сентября под личным руководством главы Минобороны России Сергея Шойгу. Они развернуты на Дальнем Востоке, в Японском, Охотском и Беринговом морях.

В учениях принимают участие порядка 300 тыс. российских военнослужащих, задействованы более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин и до 80 военных кораблей и судов обеспечения.

Маневры организованы в два этапа, в ходе первого планируется завершить развёртывание группировки войск на Дальнем Востоке, наращивание группировок сил ВМФ в Северной, Дальневосточной морских зонах, а также отработать организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий.

Второй этап предполагает отработку управления межвидовыми группировками войск с практической отработкой оборонительных и наступательных действий.

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