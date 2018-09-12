Шойгу прибыл в Забайкалье на учения «Восток-2018»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Восточного военного округа в Забайкалье, в район проведения маневров «Восток-2018».

Глава оборонного ведомства примет участие в инспекции действий штабов на одном из полигонов, а также заслушает доклады руководящего состава Центрального и Восточного военных округов и командующих различными родами войск о ходе проводимых учений, пишет ТАСС.

Военные учения «Восток-2018» стартовали во вторник, 11 сентября, на Дальнем Востоке. Они продолжатся до 17 сентября на пяти полигонах региона и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Лично руководить маневрами будет Сергей Шойгу.

Всего в тренировках задействуют порядка 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, БТР и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о масштабах проводимых учений Министерству обороны.