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Песков переадресовал в Минобороны вопрос об учениях «Восток-2018»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос журналистов о масштабах военных учений «Восток-2018».

«Это вопрос в Минобороны. Идет обычный рутинный процесс учебно-тренировочный. Совершенствование навыков наших Вооруженных сил», — сказал он. По словам Пескова, учения — обычное развитие Вооруженных сил, которое необходимо для обеспечения безопасности страны.

Маневры, которые станут крупнейшим мероприятием по подготовке Вооруженных сил, проходят с 11 по 17 сентября на пяти полигонах Дальнего Востока и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Руководить ими будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Всего в учениях задействуют порядка 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, БТР и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

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