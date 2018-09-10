Мотострелки ЮВО провели стрельбы из всех видов оружия на учениях в Абхазии

Двусторонние тактические учения с боевыми стрельбами провели мотострелки Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Цабал в Абхазии. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщила пресс-служба ЮВО.

Российские военные разнородовых подразделений базы в Абхазии выполнили стрельбы из всего штатного вооружения, сообщает телеканал «Звезда». Так, применялись ручные противотанковые гранатометы РПГ-7, станковые автоматические гранатометы «Пламя», 122-миллиметровые артиллерийские гаубицы Д-30, вооружение современных бронетранспортеров БТР-82АМ и другое оружие.

Отмечается, что завершающий этап двустороннего ротного тактического учения прошел в условиях горно-лесистой местности.

Огонь велся по различным воздушным и наземным целям, имитирующим вертолеты, технику и пехоту противника на расстоянии до 7 км. Войсковые разведчики с помощью комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-ВР» выполняли наведение артиллерийских ударов на цели.

Двусторонние учения в воинских частях округа проводятся с 20 августа по 15 сентября текущего года. Ежедневно в республике в них принимают участие более тысячи военнослужащих базы. Также задействовано более 300 единиц военной техники, включая машины связи на БТР-80 и бронеавтомобили «КамАЗ Мустанг».

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин накануне сообщил о плановых командно-штабных учениях, которые начнутся на полигонах республики 11 сентября.