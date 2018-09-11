Завершена масштабная перегруппировка войск в рамках учений «Восток-2018»

Завершена масштабная перегруппировка и оперативное развертывание войск Восточного и Центрального военных округов, соединений Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил в рамках подготовки к учениям «Восток-2018» на Дальнем Востоке, передает во вторник, 11 сентября, ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В маневрах приняли участие «воинские части и соединения 5-й, 29-й, 35-й и 36-й общевойсковых армий, 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, 2-й и 41-й общевойсковых армий, 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил».

Военнослужащие Северного и Тихоокеанского флотов перевели свои корабли и подводные лодки в акватории Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов из мест постоянного базирования.

«Всего для осуществления перегруппировки органами военных сообщений было задействовано свыше 60 воинских эшелонов, состоящих из более 1,5 тысячи вагонов и платформ, около 50 самолетов военно-транспортной авиации, а также десятки судов вспомогательного флота», — отмечается в сообщении ведомства.

Военные учения «Восток-2018» стартовали во вторник, 11 сентября, на Дальнем Востоке. Они продолжатся 17 сентября на пяти полигонах Дальнего Востока и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Лично руководить маневрами будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Всего задействуют порядка 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, БТР и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о масштабах проводимых учений министерству обороны.