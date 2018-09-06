В Минобороны опровергли антинатовскую направленность учений «Восток-2018»

Военные учения «Восток-2018» не направлены против НАТО, заявил в четверг, 6 сентября, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. В этом он заверил иностранных военных атташе.

Он отметил спекуляции западных СМИ, в которых российским военным маневрам приписывается агрессивность против НАТО и Евросоюза, и напомнил, что учения проводятся в нескольких тысячах километров от западных границ России.

«В ходе учений российские подразделения, играющие роль противника, никогда не используют обмундирование и вооружение натовского образца, не подбирают специальный, например англоговорящий, контингент, как это зачастую практикуют коллеги из Североатлантического альянса», — цитирует его «РИА Новости».

Учения станут крупнейшими за 37 лет, к участию в них привлекут почти 300 тыс. военных. В маневрах примут участие свыше тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин. Также ожидается до 80 кораблей и судов обеспечения, пишет «Федеральное агентство новостей».

Маневры пройдут 11–15 сентября, на одном из этапов задействуют подразделения из Китая и Монголии. На них ожидается присутствие 91 наблюдателя из 57 государств, добавляет телеканал «Звезда».

В прошлом году состоялись стратегические учения «Запад-2017». Они проходили с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии. В них принимали участие около 13 тыс. военнослужащих.